فيلم (لاند أوف ماين) يأخذ أحد أسرار الدنمرك إلى الأوسكار
صدور اصعد إلى عليائك فيّ" عن مكتبة كل شيء
جائزة الأركانة العالمية للشعر تعود لمحمد بنطلحة
متحف يكرم السكان الأصليين في بوليفيا
النساء والسرطان.. دراسة حديثة تكشف حقيقة "مؤلمة"
صدور ديوان "شذرات ثلاثية الأبعاد" للشاعر المغربي بن يونس ماجن
الكتاب الثقافي الفصلّي "كتابُنا ،كتّابُنا " في عدده الرابع
الشّاعرة التونسيّة هندة محمّد في رحاب " أمير الشعراء " الموسم السابع
شريف الشافعي يوقع عقد نشر ديوانه "إنسان آلي" بالإنجليزية
فيلم "لا لا لاند" يحصل على العدد الأكبر من الترشيحات لجوائز أوسكار
الأوسكار تأسف بسبب احتمال منع المخرج الإيراني أصغر فرهادي من دخول الولايات المتحدة
اختطاف الصحفية أفراح شوقي وجه اخر لتكميم الافواه
(عقبة بن نافع) تختتم أنشطة الموسم الثالث لبطولة التنس الأرضي في عدن
صدورالأرق إستراحة النوم للشاعر مقداد مسعود
وفاة صاحبة أجمل عينين في السينما الفرنسية
فرنسا تفتتح أول طريق بالطاقة الشمسية في العالم
مناطق في بكين تخطط للحد من عدد سكانها لمواجهة الدخان والزحام
رواية جديدة لأمين الزاوي «الساق فوق الساق في ثبوت رؤية هلال العشّاق»،
وفاة نجمة هوليوود جاجا غابور عن عمر ناهز الـ 99 عاما
حكم قضائي يُلزم فيروز بدفع مليون دولار
وفاة المفكر السوري صادق جلال العظم
رحيل الفرقاني عميد موسيقى "المالوف" العربية الأندلسية
صدور كتاب «أبو الكلام آزاد وتَشكّل الأمّة الهنديّة" للباحث والأكاديمي الهندي أ. د. رضوان قيصر
افتتاح معرض كوكو شانيل في موسكو
جوليا روبرتس تستعد لمسلسلها التلفزيوني الأول
الممثل ربيع القاطي في دور البوعار المنبوذ
دراسة نقدية للشاعر والناقد الدكتور جمال سلسع

مِن وظائف المخيلة ..في شعر مهدي محمد علي...

مقداد مسعود/ البصرة
الشعراء كثيرون .. لكن قلة ً منهم من صارت بحيازة آثاره الشعرية : ماهية الشعر ومن هذه القلة الشاعر مهدي محمد علي وهذه الماهية ثرة التحقق من خلال .. العنصر الذاتي، المتجسد في نصوص مهدي .. أقول ذلك، وأنا معتكف على نصوصه منذ سنوات .. وللشاعر مهدي دراجة هوائية إطاراها : المخيال والأسئلة .. كما هو الحال في قصيدة ( بالأزميل )
تفاصيل...

الكندي ألكسندر يقتل أخاه الكندي عزالدين

د.لطيفة حليم
الكندي ألكسندر يقتل أخاه الكندي عزالدين
يبتسم عز الدين في داخل النعش
ينزع بيده وردة وضعها جاستن ترودو فوق النعش
تفاصيل...

معضلة الممكن الصعب في القضية الفلسطينية

د. عبير عبد الرحمن ثابت
لا شئ مستحيل لدى من يؤمن بقدراته بتحقيق أهدافه مهما صعبت، فالمستحيل هو الممكن الصعب الذى بالإمكان إنجازه باستغلال الظروف وإدراتها لصالحه . هنا نتحدث عن معضلة الممكن الصعب في قضيتنا الفلسطينية والتى شارفت على الستين عام من الصراع مع اسرائيل والحلول والمقترحات تتوالى وما زال شعبنا لم يحقق حلمه بدولته المستقلة
تفاصيل...

إلى عشب قلبي

حسن العاصي/ الدانيمارك
انتظرتك طويلاً
على أبواب الحزن
كي يذرف وقتي لون الفرح
أرتدي دفاتر القيامة
وأضم الغيوم في جيبي
وتسألني الخظى هل صَدَقْتُ ؟
تفاصيل...

مواقع التواصل الإجتماعي في خدمة الديكتاتوريات أيضا!

ترجمة عبده حقي
يعتبر عديد من الأخصائيين أن مواقع التواصل الإجتماعي شكلت فرصة سانحة لإذكاء الثورات الشعبية وهذا إستنتاج من السهل فهم مغزاه . فمنذ أواسط سنوات 2000 ومع إنطلاق فيس بوك وتويتر ومواقع تواصل أخرى، تصاعدت وتيرة الإنتفاضات وحركات التمرد سواء بهدف إشعال ثورات كما حدث في مصر أو إيران
تفاصيل...

قلم ... رصاص

آمال عوّاد رضوان/ رام الله
قلم! جَسَّ الطّبيبُ خافقي وقالَ لي: هلْ هُنا الأَلَمْ؟/ قُلتُ له : نعمْ/ فَشَقَّ بالمِشرطِ جَيْبَ مِعطفي وأخرجَ القلمْ!!
بهذه العبارات من قصيدة الشاعر أحمد مطر استهلت الكاتبة والإعلاميّة الكبيرة شوقيّة عروق منصور إصدارها الجديد "قلم ... رصاص"، الذي تستعرضُ به الوجع الإنسانيّ والوطنيّ في مقالاتها الجريئة، والذي صدر عن دار الوسط اليوم للإعلام والنشر في رام الله، وشوقيّات للنشر في طيرة المثلث الفلسطينيّ المحتلّ .
تفاصيل...

شذرات فلسفية – 5

نبيل عودة/ الناصرة
- لم تنشأ الفلسفة لتضحك الناس، بل نشأت لتنشط العقل، تعمق الوعي، تزيد المعارف توسع الإدراك .
- الدور الرئيسي للفلسفة الحقيقية ومضمونها هي التربية بمفهومها الأكثر اتساعا، بكونها نظرية تربية الانسان. ( ديلاتي)
تفاصيل...

برقٌ على هام الصّهيل من وحي أحداث "أم الحيران"

صالح أحمد (كناعنة)/ فلسطين
في الأرضِ مُتَّسَعٌ هنا..
لكِنَّ أخلاقَ الطّغاةِ تَضيق
في الأرضِ مُتَّسَعٌ لنا..
لكنَّ مَن رَضِعَ الظّلامَ ببحرِ غُربَتِهِ غَريق
لا سِرَّ يُعجِزُ رأيَنا..
تفاصيل...

عندما كان الشعر

بن يونس ماجن/ لندن
عندما كان الشعر
يطرق بابي بلا استئذان
وفي حقيبته اليدوية
ما يكفيني من السردين النتن
وبضعة سطور غير متوازية الاركان
تفاصيل...