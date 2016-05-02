عبدالإله الياسري

إلتقيته لقاءات كثيرة، ولكنّي سأقصر القول إيجازاً على أهمّها نوعاً،وأغناها دلالة.. إلتقيته أوَّل مرَّة ربيع سنة 1968م، في القاعة المحليّة بمدينة كربلاء، حيث كان هو حينئذٍ مُدرِّساً عضواً في لجنة أدبية، قد فُوِّض اليها الحكم، على مباراة بين طلاب ثانويات محافظة كربلاء؛ وكنت انا حينئذٍ طالبا، في الخامس الثانوي، أنتظر شوطي مع الطلاب الشعراء المنتظرين أشواطهم، في تلك المباراة الشعريّة السنويّة التي تأهّلت لها مُمثِّلاً ثانويات مدينة النجف