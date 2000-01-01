مقداد مسعود/ البصرة

الشعراء كثيرون .. لكن قلة ً منهم من صارت بحيازة آثاره الشعرية : ماهية الشعر ومن هذه القلة الشاعر مهدي محمد علي وهذه الماهية ثرة التحقق من خلال .. العنصر الذاتي، المتجسد في نصوص مهدي .. أقول ذلك، وأنا معتكف على نصوصه منذ سنوات .. وللشاعر مهدي دراجة هوائية إطاراها : المخيال والأسئلة .. كما هو الحال في قصيدة ( بالأزميل )