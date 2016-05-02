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برنامج تعزيز حرية التعبير والحقوق الثقافية
لبنان يحتفل بالذكرى الحادية والثمانين لميلاد فيروز
ملتقى القاهرة للفيلم يعلن جوائز دورته الرابعة

سنة سعيدة

تعلن ( معكم ) عن ابتداء عطلتها السنوية، متمنية لكتابها وقرائها، سنة ملؤها المحبة والسلام ...
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حينما تعثرون على جثتي 1

كريم الأسدي ـ برلين
حينما تعثرون على جثتي
ـ سيكون الوقتُ فجراً ـ
سترون الصفصافَ مُنحنياً عند جبهتي
والندى لامعاً عند شفتيَّ
سيكون المشهدُ ( شعرياً ) بالتأكيد
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كل عام و دموعنا بألف خير

د.هاشم عبود الموسوي
هذا المقال كتبته ، في مثل هذا اليوم قبل عامين
وعندما يقرأه اليوم أي قارئ ، فهل سيجد فيه ما هو قد تغير ؟
كاتب المقال
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"الابنة الغامضة"

عزالدين عناية/ايطاليا
ثمة جدار عال ينتصب بين العرب وبين الإيطاليين في مجال الثقافة يحول دون تواصلهما، ودون تعارفهما، برغم القرب الجغرافي والماضي التاريخي. من جانب، يتمثل الأمر في تراجع الاستشراق الإيطالي وربيبه الاستعراب في الإلمام بلغة الضاد، رغم كثرة أدعياء من هم من المستعرِبين والخبراء والمتخصصين في الإسلام والعرب والشرق من الطليان
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الارض المستطيلة

بن يونس ماجن
القادمون كالقطيع التائه
اتعبهم دوران الارض المستطيلة
ما أكثر الزلازل الرقمية
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خطوط مائلة

حسني الناشي
عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة ؛ صدرت رواية « خطوط مائلة » للروائي والقاص العراقي الراحل "حسني الناشي".
الرواية تقع في 192 صفحة من القطع المتوسط ، وقدَّم لها الأديب العراقي المقيم في ميونيخ "هيثم نافل والي"
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لاهوت التحرير والوثنيات الجديدة (ج.2)

ترجمة: عزالدين عناية/روما
خلال العقود الأخيرة، دشّن لاهوت التحرير ورشات عمل جديدة، بتناوله بالتحليل مظاهر اضطهاد المرأة، وأشكال العسف والميز المسلَّطة على تجمعات الزنوج، والسكان الأصليين؛ كما ضمّ إلى تلك المسائل تحديات التنوّع الثقافي والتعددية الدينية والحوار بين سائر المعتقدات، فضلا عن المسألة البيئية. مستهلا عمله
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مع شاعر الضمير

عبدالإله الياسري
إلتقيته لقاءات كثيرة، ولكنّي سأقصر القول إيجازاً على أهمّها نوعاً،وأغناها دلالة.. إلتقيته أوَّل مرَّة ربيع سنة 1968م، في القاعة المحليّة بمدينة كربلاء، حيث كان هو حينئذٍ مُدرِّساً عضواً في لجنة أدبية، قد فُوِّض اليها الحكم، على مباراة بين طلاب ثانويات محافظة كربلاء؛ وكنت انا حينئذٍ طالبا، في الخامس الثانوي، أنتظر شوطي مع الطلاب الشعراء المنتظرين أشواطهم، في تلك المباراة الشعريّة السنويّة التي تأهّلت لها مُمثِّلاً ثانويات مدينة النجف
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"البورتريه"، وملامح الإنسان في فن خالد الجادر

سعد الجادر
لفنّ البورتريه، الصورة الفنيّة للشخص والشخصيّة: بالرسم، والنحت، والحفر، والتصوير الفوتوغرافي ... شعبيّة مُتَمَيِّزة . وهناك متاحف متخصِّصة بهذا الفن، كالقاعة الوطنيّة للبورترية في لندن، والتي يزورها مئات الالاف سنوياً . وتُقام فيها معارض مؤقتة عن فن البورتريه؛ ومنها حالياً معرض "بورتريهات بيكاسو"/ 06-10-2016/05-02-2017 .
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