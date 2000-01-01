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مِن وظائف المخيلة ..في شعر مهدي محمد علي...مقداد مسعود/ البصرة
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الكندي ألكسندر يقتل أخاه الكندي عزالديند.لطيفة حليم
يبتسم عز الدين في داخل النعش
ينزع بيده وردة وضعها جاستن ترودو فوق النعش
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معضلة الممكن الصعب في القضية الفلسطينيةد. عبير عبد الرحمن ثابت
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إلى عشب قلبيحسن العاصي/ الدانيمارك
على أبواب الحزن
كي يذرف وقتي لون الفرح
أرتدي دفاتر القيامة
وأضم الغيوم في جيبي
وتسألني الخظى هل صَدَقْتُ ؟
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مواقع التواصل الإجتماعي في خدمة الديكتاتوريات أيضا!ترجمة عبده حقي
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قلم ... رصاصآمال عوّاد رضوان/ رام الله
بهذه العبارات من قصيدة الشاعر أحمد مطر استهلت الكاتبة والإعلاميّة الكبيرة شوقيّة عروق منصور إصدارها الجديد "قلم ... رصاص"، الذي تستعرضُ به الوجع الإنسانيّ والوطنيّ في مقالاتها الجريئة، والذي صدر عن دار الوسط اليوم للإعلام والنشر في رام الله، وشوقيّات للنشر في طيرة المثلث الفلسطينيّ المحتلّ .
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شذرات فلسفية – 5نبيل عودة/ الناصرة
- الدور الرئيسي للفلسفة الحقيقية ومضمونها هي التربية بمفهومها الأكثر اتساعا، بكونها نظرية تربية الانسان. ( ديلاتي)
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برقٌ على هام الصّهيل من وحي أحداث "أم الحيران"صالح أحمد (كناعنة)/ فلسطين
لكِنَّ أخلاقَ الطّغاةِ تَضيق
في الأرضِ مُتَّسَعٌ لنا..
لكنَّ مَن رَضِعَ الظّلامَ ببحرِ غُربَتِهِ غَريق
لا سِرَّ يُعجِزُ رأيَنا..
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عندما كان الشعربن يونس ماجن/ لندن
يطرق بابي بلا استئذان
وفي حقيبته اليدوية
ما يكفيني من السردين النتن
وبضعة سطور غير متوازية الاركان
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