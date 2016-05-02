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سنة سعيدة
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حينما تعثرون على جثتي 1كريم الأسدي ـ برلين
ـ سيكون الوقتُ فجراً ـ
سترون الصفصافَ مُنحنياً عند جبهتي
والندى لامعاً عند شفتيَّ
سيكون المشهدُ ( شعرياً ) بالتأكيد
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كل عام و دموعنا بألف خيرد.هاشم عبود الموسوي
وعندما يقرأه اليوم أي قارئ ، فهل سيجد فيه ما هو قد تغير ؟
كاتب المقال
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"الابنة الغامضة"عزالدين عناية/ايطاليا
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الارض المستطيلةبن يونس ماجن
اتعبهم دوران الارض المستطيلة
ما أكثر الزلازل الرقمية
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خطوط مائلةحسني الناشي
الرواية تقع في 192 صفحة من القطع المتوسط ، وقدَّم لها الأديب العراقي المقيم في ميونيخ "هيثم نافل والي"
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لاهوت التحرير والوثنيات الجديدة (ج.2)ترجمة: عزالدين عناية/روما
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مع شاعر الضميرعبدالإله الياسري
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"البورتريه"، وملامح الإنسان في فن خالد الجادرسعد الجادر
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